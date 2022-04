Atelier : masser son bébé Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Landudec Finistère Landudec Moment de partage avec bébé (dès la naissance) pour renforcer le lien d’attachement. Je vous transmets tous les conseils et les gestes pour masser bébé en toute autonomie. Au choix : haut du corps (Dos, Visage, Bras et Mains) ou bas du corps (Ventre, Jambes et pieds). Je fournis le matériel (dont l’huile), vous n’avez rien à prévoir ! parentalitedmp@gmail.com +33 6 87 02 34 23 http://parentalitedmp.fr/ Moment de partage avec bébé (dès la naissance) pour renforcer le lien d’attachement. Je vous transmets tous les conseils et les gestes pour masser bébé en toute autonomie. Au choix : haut du corps (Dos, Visage, Bras et Mains) ou bas du corps (Ventre, Jambes et pieds). Je fournis le matériel (dont l’huile), vous n’avez rien à prévoir ! Landudec

