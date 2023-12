Atelier massage visage-tête Zemassage Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 14h30 à 17h00

Le mardi 27 février 2024

de 20h00 à 22h30

Le vendredi 15 mars 2024

de 16h30 à 19h00

Le vendredi 05 avril 2024

de 20h00 à 22h30

Le dimanche 05 mai 2024

de 14h30 à 17h00

Le jeudi 06 juin 2024

de 18h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

L’Atelier 49€

Carte de 5 ateliers : 195€

Carte Duo : 4 ateliers à deux, 290€ (carte nominative pour une des deux personnes)

Cartes valables 1 an

Initiez vous à un massage très relaxant du visage. Une alliance d’acupressions et d’effleurage, tout en douceur et en précision.

Le massage du visage est comme un instant suspendu à offrir seul ou à la fin d’un grand massage.

Apprendre à masser dans une ambiance conviviale et un cadre bienveillant.

Une zone du corps est proposée par séance, vous pouvez ne venir qu’une fois ou vous inscrire dans un cycle plus complet. Vous repartirez avec une fiche mémo de l’enchaînement appris.

Venez découvrir ou redécouvrir les joies de donner et de recevoir un massage issu des techniques Californien, Suédois et Abhyanga, de nos aspirations et expérimentations.

Zemassage 25 rue du Terrage 75010 Paris

Contact : http://www.zemassage.fr/ +33683429496 yannicke@zemassage.fr https://www.facebook.com/zemassage/ https://www.facebook.com/zemassage/ http://www.zemassage.fr/apprendre-%C3%A0-masser/pour-le-plaisir/ateliers-2h30/

