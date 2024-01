Atelier massage Ventre Zemassage Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Le samedi 15 juin 2024

de 10h30 à 13h00

Le vendredi 24 mai 2024

de 16h30 à 19h00

Le samedi 27 avril 2024

de 14h30 à 17h00

Le mardi 05 mars 2024

de 20h00 à 22h30

Le vendredi 26 janvier 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adultes. payant

L’atelier : 49€

Cartes d’abonnement :

5 ateliers 195€

4 ateliers à deux : 290€ (carte est nominative pour une des deux personnes)

Venez prendre soin de cette zone si importante dans notre métabolisme. Notre massage est fluide, enveloppant et unifiant. C’est le haut du corps sans passer sur la poitrine.

Initiez-vous au Calif+®, inspiré des techniques californien, suédois et abhyanga, de nos aspirations et expérimentations. Un massage à l’huile qui amène à un profond relâchement par des manœuvres fluides, enveloppantes, précises et profondes.

Les huiles sont biologiques,

Vous repartez avec une fiche mémo de l’enchainement appris

Et pour votre premier atelier, un flacon d’huile de massage vous est offert

Une partie du corps est proposée par séance, vous pouvez ne venir qu’une fois ou vous inscrire dans un cycle plus complet.

Un tote bag imprimé est offert aux abonnés.

Zemassage existe depuis plus de 10 ans pour vous proposer de (re)découvrir les joies de donner et de recevoir un massage. Nous avons à cœur de vous transmettre le plaisir et la portée du massage.

Zemassage 25, rue du Terrage 75010 Paris

Contact : http://www.zemassage.fr/ +33683429496 yannicke@zemassage.fr https://www.facebook.com/zemassage/ https://www.facebook.com/zemassage/ http://www.zemassage.fr/apprendre-%C3%A0-masser/pour-le-plaisir/ateliers-2h30/

©D.R Zemassage ventre-bras stage