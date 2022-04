ATELIER MASSAGE POUR BEBE ET JEUNE ENFANT Ganges Ganges Catégories d’évènement: 34190

Ganges 34190 Un atelier de massage pour bébé et jeune enfant vous est proposé à L’ Agantic.

Un atelier massage pour bébé et jeune enfant. Au centre socioculturel de l'Agantic. +33 4 67 73 80 05

Ganges

