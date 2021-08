Lieusaint Centre social Lieusaint, Seine-et-Marne Atelier massage parents – enfants Centre social Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Centre social, le mercredi 29 septembre à 10:30

Jennifer Bossert de « Materner autrement » propose un instant bien-être qui vous permettra ainsi de reproduire ses massages à la maison. Pour les enfants de 0 à 18 mois.

Gratuit sur inscription

Profitez d’un moment de relaxation en famille. Centre social 43 rue de Paris, Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

2021-09-29T10:30:00 2021-09-29T11:30:00

Centre social Adresse 43 rue de Paris, Lieusaint Ville Lieusaint