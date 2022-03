ATELIER MASSAGE ET SOPHROLOGIE ENFANTS-PARENTS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER MASSAGE ET SOPHROLOGIE ENFANTS-PARENTS Béziers, 22 novembre 2021, Béziers. ATELIER MASSAGE ET SOPHROLOGIE ENFANTS-PARENTS Béziers

2021-11-22 10:00:00 – 2021-11-22 11:30:00

Béziers Hérault Un atelier qui permet de créer un lien fort avec son enfant.

Sur inscription. Un atelier qui permet de créer un lien fort avec son enfant.

Sur inscription. +33 4 67 36 82 25 Un atelier qui permet de créer un lien fort avec son enfant.

Sur inscription. Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-08 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

ATELIER MASSAGE ET SOPHROLOGIE ENFANTS-PARENTS Béziers 2021-11-22 was last modified: by ATELIER MASSAGE ET SOPHROLOGIE ENFANTS-PARENTS Béziers Béziers 22 novembre 2021 Béziers Hérault

Béziers Hérault