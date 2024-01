Atelier massage dos Zemassage Paris, 13 janvier 2024, Paris.

.Public adultes. payant

L’atelier : 49€ Cartes d’abonnement : 5 ateliers 195€ 4 ateliers à deux : 290€ (carte est nominative pour une des deux personnes)

Initiez vous à un massage très relaxant du dos avec des enchaînements qui allie des manœuvres enveloppantes ou plus profondes pour chasser vos tensions.

Après un atelier, vous aurez entre les mains de quoi offrir un vrai massage bien-être du dos.

Deux heures trente pour votre corps et votre esprit. (Re)découvrez, dans une ambiance conviviale et un cadre bienveillant, les joies de donner et de recevoir un massage fluide

et enveloppant, le Calif+®.

De bons gestes, de bonnes postures pour l’autre, pour soi, une palette d’outils pour un massage riche en termes de manœuvres adaptable en pression et en rythme.

Vous repartirez avec une fiche mémo. de l’enchaînement appris et pour votre premier atelier, un flacon d’huile de massage.

Zemassage 25 rue du Terrage 75010 Paris

Contact : https://www.zemassage.fr/atelier-massage-paris.html +33683429496 Yannicke@zemassage.fr https://www.facebook.com/zemassage/ https://www.facebook.com/zemassage/ https://www.zemassage.fr

Melanie Challe Atelier Dos Zemassage