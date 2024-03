Atelier Massage Bébé L’Orangerie, médiathèque à Lunéville Lunéville, mercredi 20 mars 2024.

Atelier Massage Bébé Découvrir les gestes du massage pour apporter douceur et réconfort à son bébé Mercredi 20 mars, 15h00 L’Orangerie, médiathèque à Lunéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Atelier animé par Thér’ de naissances

Théroiane vous guide à travers les gestes du massage ou comment apporter douceur et réconfort à son bébé… Un moment de détente et de partage pour les nourrissons de moins de 18 mois et leurs parents.

Pour les enfants marcheurs (12-18 mois)

L’Orangerie, médiathèque à Lunéville 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est