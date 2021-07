Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Atelier masques papillons dans les jardins Moyen Age et Renaissance Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Atelier masques papillons dans les jardins Moyen Age et Renaissance Nogent-le-Rotrou, 4 août 2021-4 août 2021, Nogent-le-Rotrou. Atelier masques papillons dans les jardins Moyen Age et Renaissance 2021-08-04 14:30:00 – 2021-08-04

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Découvre l’univers des papillons et réalise ton masque. Découvre l’univers des papillons et réalise ton masque. +33 2 37 52 18 02 Découvre l’univers des papillons et réalise ton masque. g hamelin dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.31319#0.81993