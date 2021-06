Bourogne Bourogne Bourogne, Territoire de Belfort Atelier masques et stickers // URAMADO Bourogne Bourogne Catégories d’évènement: Bourogne

Territoire de Belfort

Atelier masques et stickers // URAMADO
2021-07-03
Espace multimédia Gantner
1 rue de la Varonne
Bourogne Territoire-de-Belfort

À l'aide des STICKERS Tanukis et de MASQUES qui s'animent en réalité augmentée, les participants pourront dessiner les décors de ces personnages, racontant ainsi leurs propres histoires et créeront leurs propres masques afin de repartir avec.

Dès 4 ans

Les Tanukis sont des esprits de la Nature issus du folklore japonais, ils protègent la nature et les êtres vivants. Ils ont le pouvoir de se transformer en ce qu'ils souhaitent. Certains sont curieux, farceurs et bavards et d'autres plus timides.

Dans l'expérience Uramado, le spectateur/explorateur est un Tanuki oublié. Quel animal totem serez-vous ?

mediatheque@bourogne.fr
+33 3 84 54 13 19
https://www.bourogne.fr/mediatheque/index.htm

