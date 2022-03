ATELIER MASQUES ET PAPIER MÂCHÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

ATELIER MASQUES ET PAPIER MÂCHÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 21 avril 2022, Baugé-en-Anjou. ATELIER MASQUES ET PAPIER MÂCHÉ À BAUGÉ Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou

2022-04-21 – 2022-04-21 Médiathèque Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Suite au spectacle Rat et les animaux moches, venez créer sur 2 matinées votre propre masque d’animaux avec la technique du papier mâché. Ouvert aux enfants à partir de 7 ans . Atelier Masques et papier mâché à Baugé mediatheque@baugeenanjou.fr +33 2 41 84 12 18 Suite au spectacle Rat et les animaux moches, venez créer sur 2 matinées votre propre masque d’animaux avec la technique du papier mâché. Ouvert aux enfants à partir de 7 ans . Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Médiathèque Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

ATELIER MASQUES ET PAPIER MÂCHÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou 2022-04-21 was last modified: by ATELIER MASQUES ET PAPIER MÂCHÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 21 avril 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire