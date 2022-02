Atelier Masques de Carnaval au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à la salle famille du Foyer Rural, rue Roger Salengro. Payant : 1 € adhérent, 2 € non adhérent. Passe sanitaire non exigé. Inscription obligatoire au 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saint-leonard.fr . Rens./ résa.: 05 55 56 11 18 Venez confectionner votre masque de Carnaval en famille au Foyer Rural ! Rdv à la salle famille du Foyer Rural, rue Roger Salengro. Payant : 1 € adhérent, 2 € non adhérent. Passe sanitaire non exigé. Inscription obligatoire au 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saint-leonard.fr . Rens./ résa.: 05 55 56 11 18 Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

