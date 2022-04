ATELIER “MASQUES À RIRE ET À PLEURER” À AMBRUSSUM Villetelle, 4 mai 2022, Villetelle.

ATELIER “MASQUES À RIRE ET À PLEURER” À AMBRUSSUM Villetelle

2022-05-04 – 2022-05-04

Villetelle Hérault Villetelle

Le site archéologique gallo-romain d’Ambrussum à Villetelle vous convie à participer à un atelier pour découvrir le théâtre antique le mercredi 4 mai 2022 de 14h30 à 16h30.

Après avoir exploré virtuellement un célèbre théâtre antique, découvert son fonctionnement et celui du métier d’acteur au temps des Romains, les participants, seront amenés à fabriquer leur masque en argile avec l’expression la plus loufoque possible !

Sur réservation.

Tarif : 3 euros / personne

Animation destinée aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans : la présence d’un adulte accompagnateur est nécessaire pour chaque enfant participant.

Accessible aux personnes en situation de handicap mental et auditif.

Informations et réservations :

04 67 02 22 33

ambrussum@paysdelunel.fr

Villetelle

