Jura Hauts de Bienne EUR 4 Découvre les lunettes du peuple Inuit, puis fabrique ton masque en argile ! Les mercredis 15 février et 1er mars à 14h.

Sur réservation.

4€ par participant. info@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr/ Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne

