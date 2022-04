Atelier “Masque Inuit” au Musée de la Lunette Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Atelier “Masque Inuit” au Musée de la Lunette Hauts de Bienne, 13 avril 2022, Hauts de Bienne. Atelier “Masque Inuit” au Musée de la Lunette Place Jean Jaurès Morez Hauts de Bienne

2022-04-13 – 2022-04-13 Place Jean Jaurès Morez

Dans les salles du musée, les participants partent à la découverte des lunettes provenant des 4 coins du monde (Chine, Pôle Nord…). Ils observeront plus particulièrement les masques inuit, avant d'en fabriquer un en terre cuite au cours de l'atelier. Les mercredis 13 et 27 avril 2022, à 14h au Musée de la lunette. À partir de 6 ans, gratuit. info@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr/

