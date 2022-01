Atelier Mashup ! Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Atelier Mashup ! Figeac, 24 février 2022, Figeac. Atelier Mashup ! Astrolabe 2, Bd Pasteur Figeac

2022-02-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-24 16:30:00 16:30:00 Astrolabe 2, Bd Pasteur

Figeac Lot 3 EUR 3 Monter un petit film à plusieurs mains et plusieurs oreilles ? C’est ce qu’Antoine, médiateur cinéma à l’Astrolabe, vous propose de faire, en manipulant des cartes images et sons sur une table interactive. Un atelier ludique et participatif !

Pour qui : de 8 à 14 ans, tarif : 3 €, sur réservation +33 5 65 34 06 25 @astrolabe Grand Figeac

Astrolabe 2, Bd Pasteur Figeac

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Astrolabe 2, Bd Pasteur Ville Figeac lieuville Astrolabe 2, Bd Pasteur Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Atelier Mashup ! Figeac 2022-02-24 was last modified: by Atelier Mashup ! Figeac Figeac 24 février 2022 Figeac Lot

Figeac Lot