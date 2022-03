Atelier mash-up Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le mercredi 30 mars à 14:00

Faites profiter vos enfants d’une expérience unique, avec la découverte de la table mash-up ! De façon ludique, ils pourront expérimenter le montage au cinéma, après avoir découvert le ciné-concert CHARLOT EN CONCERT. – pour les enfants de 10 à 14 ans – Sur inscription, et sous réserve d’être muni d’un billet pour le ciné-concert [CHARLOT EN CONCERT](https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/centre-culturel-athanor/spectacles/charlot-joue-en-concert-11145)

Gratuit – sur inscription

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:00:00

