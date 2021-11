Atelier mash up à la Médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 16 septembre 2017, Nevers.

ATELIER TABLE MASHUP En partenariat avec l’association « Sceni Qua Non » Tous publics – gratuit – sans inscription samedi 16 septembre 2017, 14H00 – 17H00 dimanche 17 septembre 2017, 14H00 – 17H00 Le langage du cinéma, c’est quoi ? C’est composer les images et les sons enregistrées par la caméra pour donner un sens au film ou raconter une histoire. Pour cela, le tournage et le montage sont deux étapes essentielles. Mashup est un mot anglais qui pourrait se traduire littéralement par “faire de la purée”. Cet atelier consiste à faire un montage d’images et de sons tirés de diverses sources, et qui sont copiés, collés, découpés, transformés, mixés, assemblés pour créer une nouvelle œuvre. Les enfants sélectionnent leurs images, leurs musiques, ils mélangent, mixent, ajoutent leurs voix… et le mashup est prêt ! Ils posent simplement leurs images sur la table MashUp et laissent leurs mains guider leur créativité. Cette technique est un excellent moyen d’initiation permettant aux enfants de se réapproprier des images de façon nouvelle et d’appréhender la création et le montage de manière décomplexée. Les ateliers sont un vrai moment collaboratif, ludique et l’apprentissage n’en est que plus aisé. Renseignements au 03 86 68 48 50

Tous publics – gratuit – sans inscription

Avec cet outil, la table mashup, les enfants vont pouvoir découvrir l’étape du montage d’un film de manière ludique et interactive

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



