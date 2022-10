Atelier marrons Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier marrons Bibliothèque Colette Vivier, 2 novembre 2022, Paris. Le mercredi 02 novembre 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit Entrée libre

Pendant les vacances, fêtons l’automne en transformant de beaux marrons brillants en petites créatures facétieuses ! Entrée libre, à partir de 5 ans Chaque enfant repartira avec sa création ! Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : 01 42 28 69 94

Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris

