Atelier Marque-Pages Aux Couleurs Du Jardin D’Auguste Vacquerie Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Atelier Marque-Pages Aux Couleurs Du Jardin D’Auguste Vacquerie Rives-en-Seine, 15 juillet 2022, Rives-en-Seine. Atelier Marque-Pages Aux Couleurs Du Jardin D’Auguste Vacquerie Quai Victor Hugo Maison Vacquerie Musée Victor Hugo Rives-en-Seine

2022-07-15 – 2022-07-15 Quai Victor Hugo Maison Vacquerie Musée Victor Hugo

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine La découverte du jardin par les enfants donnera lieu à la cueillette de certaines fleurs, sous l’oeil attentif du médiateur. Une fois la cueillette terminée, les enfants s’installeront dans la salle d’atelier où ils réaliseront un marque-page avec des fleurs fraîches du jardin du Musée Victor Hugo. L’idée est de réaliser des empreintes de fleurs fraîches sur une feuille canson au format d’un marque-page et d’utiliser la technique de l’aquarelle avec de l’encre pour décorer le support. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. La découverte du jardin par les enfants donnera lieu à la cueillette de certaines fleurs, sous l’oeil attentif du médiateur. Une fois la cueillette terminée, les enfants s’installeront dans la salle d’atelier où ils réaliseront un marque-page avec… musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 15 69 11 http://www.museevictorhugo.fr/event/exposition-voyage-en-orient/ La découverte du jardin par les enfants donnera lieu à la cueillette de certaines fleurs, sous l’oeil attentif du médiateur. Une fois la cueillette terminée, les enfants s’installeront dans la salle d’atelier où ils réaliseront un marque-page avec des fleurs fraîches du jardin du Musée Victor Hugo. L’idée est de réaliser des empreintes de fleurs fraîches sur une feuille canson au format d’un marque-page et d’utiliser la technique de l’aquarelle avec de l’encre pour décorer le support. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Quai Victor Hugo Maison Vacquerie Musée Victor Hugo Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Quai Victor Hugo Maison Vacquerie Musée Victor Hugo Ville Rives-en-Seine lieuville Quai Victor Hugo Maison Vacquerie Musée Victor Hugo Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Atelier Marque-Pages Aux Couleurs Du Jardin D’Auguste Vacquerie Rives-en-Seine 2022-07-15 was last modified: by Atelier Marque-Pages Aux Couleurs Du Jardin D’Auguste Vacquerie Rives-en-Seine Rives-en-Seine 15 juillet 2022 Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime