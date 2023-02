Atelier “Marque page rigolo en papier recyclé” Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier “Marque page rigolo en papier recyclé” Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 15h00 à 18h00

. gratuit

Participez au jeu du cycle de vie d’un livre (de la fabrication du papier au recyclage) et découvre les solutions pour prolonger la vie d’un livre et ainsi éviter le gaspillage de papier. Confectionner son marque page en recyclant le papier de vieux magazines. Cet atelier s ‘attache à éveiller les enfants à la nature et à un monde plus responsable par le jeu, la créativité et l’expérience. Pour cela, nous stimulons leur esprit critique en les invitant à porter un regard curieux et à questionner le monde qui les entoure. Nous leur apprenons par le jeu comment fonctionne la nature et comment mieux vivre en harmonie avec elle. Enfin, nous développons leur intelligence manuelle en s’exerçant à penser des solutions, mai Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://my.weezevent.com/prog-du-hall-marque-page-rigolo-en-papier-recycle 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://my.weezevent.com/prog-du-hall-marque-page-rigolo-en-papier-recycle

