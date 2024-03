ATELIER MARQUE-PAGE Agde, mercredi 26 juin 2024.

ATELIER MARQUE-PAGE Agde Hérault

Atelier créatif pour jeune public.

SPÉCIAL GRAINOTHÈQUE

Atelier marque-page « Botanique ».

A l’aide de fleurs et plantes séchées, création d’un marque page utile et simple à réaliser.

Le marque page est idéal pour accompagner les lectures des petits et des grands !

> Places limitées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:00:00

fin : 2024-06-26

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

