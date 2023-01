Atelier maroquinerie Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Atelier maroquinerie Aubigny-sur-Nère, 21 janvier 2023, Aubigny-sur-Nère . Atelier maroquinerie 16 Rue du Prieuré Aubigny-sur-Nère Cher

2023-01-21 – 2023-01-21 Aubigny-sur-Nère

Cher Le salon de thé Fleur des Thés propose des ateliers maroquinerie au cours de l’année. +33 2 48 81 10 05 Pixabay

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse 16 Rue du Prieuré Aubigny-sur-Nère Cher Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Atelier maroquinerie Aubigny-sur-Nère 2023-01-21 was last modified: by Atelier maroquinerie Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 21 janvier 2023 16 Rue du Prieuré Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère cher

Aubigny-sur-Nère Cher