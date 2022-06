Atelier Marmelade du Portique : Mon monde idéal !

2022-08-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-06 16:00:00 16:00:00 Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Atelier Van Lieshout, accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s. Ils auront ensuite l’occasion de s’inspirer des œuvres de l’artiste pour inventer leur monde idéal en une peinture géante ornés de détails aux pochoirs. Ils pourront donner libre cours à leur imagination pour mettre en images leurs aspirations, rêves et espoirs. De 6 à 12 ans, prévoir une tenue salissante.

Tarif : 10€, matériel et goûter inclus. Le samedi 6 août de 14h à 16h. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

