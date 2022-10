Atelier Marmelade du Portique : Coco Fleuri Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Michel Blazy, accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s. Ils auront ensuite l’occasion de s’inspirer d’une œuvre de l’exposition pour créer un petit tapis en fibre de coco orné de plantes. À la manière de l’artiste, l’œuvre vivante devra être chouchoutée afin qu’elle puisse s’épanouir au gré du temps. De 6 à 12 ans, prévoir une tenue salissante.

Tarif : 10€, matériel et goûter inclus.

