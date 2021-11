Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort ATELIER « MARIONNETTES » AVEC SHÉRAZADE FERRAJ Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

ATELIER « MARIONNETTES » AVEC SHÉRAZADE FERRAJ Centre Culturel et Social de la Pépinière 13 rue Georges Danton Belfort

2022-02-14 14:00:00 – 2022-02-18 16:00:00

Belfort Territoire-de-Belfort EUR 25 25 A partir de souvenirs, les participants seront amenés à écrire leurs propres histoires, à construire leurs marionnettes pour finalement mettre en scène leurs créations. Ainsi une grande partie du processus de création d'une œuvre théâtrale sera analysée et pratiquée. Les participants repartiront avec leurs marionnettes. Shérazade Ferraj est une artiste formée au Théâtre aux mains nues puis à l'École Supérieur National de la Marionnette à Charleville-Mézières. En 2018, elle créée avec Camille Drai, « la compagnie Sans visage » et travaille aussi pour « Les Fées du Logis ». marionnettebelfort@hotmail.com +33 3 84 28 99 65 http://www.marionnette-belfort.com/

