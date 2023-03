Portes ouvertes Atelier Marine Delanoë bijoux Pont-Scorff Catégories d’Évènement: Morbihan

Pont-Scorff

Portes ouvertes Atelier Marine Delanoë bijoux, 1 avril 2023, Pont-Scorff. Portes ouvertes 1 et 2 avril Atelier Marine Delanoë bijoux Portes ouvertes de l’atelier.

Découverte de mon univers de travail : outils (établi, limes, chalumeau, triboulets, laminoir, banc à tréfiler), matériaux (laiton, argent, matières naturelles telles que fibres d lin ou plumes), processus de création et de fabrication (brasure, mise en forme, martelage)

Echanges sur le métier : formations, débouchés, mon parcours, quotidien du métier de bijoutière indépendante.

Ateliers paticipatifs simples : réaliser une bille en argent et/ou r&aliser une empreinte au laminoir. Atelier Marine Delanoë bijoux 8 rue prince de Polignac Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « noema@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux atelier Bracelet Y a d’la joie, argent massif, pièce unique

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Pont-Scorff Autres Lieu Atelier Marine Delanoë bijoux Adresse 8 rue prince de Polignac Ville Pont-Scorff Departement Morbihan Lieu Ville Atelier Marine Delanoë bijoux Pont-Scorff

Atelier Marine Delanoë bijoux Pont-Scorff Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-scorff/

Portes ouvertes Atelier Marine Delanoë bijoux 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes Atelier Marine Delanoë bijoux Atelier Marine Delanoë bijoux 1 avril 2023 Atelier Marine Delanoë bijoux Pont-Scorff Pont-Scorff

Pont-Scorff Morbihan