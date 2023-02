Sublimer le quotidien grâce au carton !!! atelier Marie Thivrier, 27 mars 2023, Montluçon.

Sublimer le quotidien grâce au carton !!! 27 mars – 2 avril atelier Marie Thivrier

Depuis 20 ans, l’atelier Marie Thivrier développe un travail entre artisan d’art et designer autour du carton. Un matériau pauvre qui offre des possibilités de mise en oeuvre infinies et des perspectives étonnantes. Du volume fonctionnel à la sculpture, du fauteuil à la commode, du luminaire au miroir, du comptoir au décor de théâtre, le carton mène à tout, il peut même être support à la calligraphie et outil d’écriture.

Architecte d’intérieur de formation et suivant une forte inclinaison pour le mobilier, en bois dans un premier temps, Marie Thivrier s’est tournée vers le design carton. Ses créations s’adaptent à toutes les fantaisies, tous les intérieurs, classiques ou contemporains, pour des entreprises, troupes de théâtre ou des particuliers, sur commande en répondant à un cahier des charges précis ou à choisir à l’atelier parmi les mobiliers exposés.

Le thème des JEMA 2023, SUBLIMER LE QUOTIDIEN, correspond tout à fait à ce matériau récupéré qui, à travers une exigence techique et créative, poursuit sa vie dans vos intérieurs, vos bureaux, accueils, commerces, etc.

Du 27 mars au 2 avril, l’atelier sera ouvert au public, avec deux temps forts. Le premier le mercredi 29 mars, atelier cadre en carton, sur inscription, réservé aux enfants à partir de 10 ans. puis le samedi 1er avril, présentation de la construction d’un chevet en carton de A à Z, ouvert à tout public, sur réservation.

Réservations par téléphone au 0695517393.

atelier Marie Thivrier 56 rue Paul Vaillant Couturier 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier

