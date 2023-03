Portes ouvertes de l’atelier de Mariam Partskhaladze atelier Mariam Partskhaladze Die Catégories d’Évènement: Die

Portes ouvertes de l’atelier de Mariam Partskhaladze atelier Mariam Partskhaladze, 1 avril 2023, Die. Portes ouvertes de l’atelier de Mariam Partskhaladze 1 et 2 avril atelier Mariam Partskhaladze Visite de l’atelier et quelques pièces uniques. Mélange des matières, qui racontent une histoire (dentelles, tulle, soie brute, velours dévoré, broderie, tissus anciens …), avec les laines soyeuses, lumineuses sont invitées à poursuivre leur vie en lien les unes avec les autres, sous l’action de l’eau et du savon.

Elles ont ainsi une expression nouvelle, unique et invite au voyage. Feutrer, c’est tout à la fois :

– peindre, sculpter …

– faire œuvre d’une certaine magie, à partir d’un nuage de laine

– être au cœur du dialogue avec une matière qui, à chaque étape du processus et jusqu’à la fin, est vivante, mouvante

Profitez du passage dans mon atelier pour aller à la découverte des 25 ateliers du Diois participant aux JEMA atelier Mariam Partskhaladze 30, rue de Sétérée, ZA de Chamarge, 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Feutre broderie Mariam Partskhaladze

