Atelier Mare à bouts de ficelle Rânes Rânes Catégories d’évènement: Orne

Rânes

Atelier Mare à bouts de ficelle Rânes, 21 mai 2022, Rânes. Atelier Mare à bouts de ficelle Rânes

2022-05-21 – 2022-05-21

Rânes Orne Rânes Enfants à partir de 6 ans – sur inscription – durée 1h30

Atelier artistique

Lecture du conte “Cappuccetto Verde”, le petit chaperon vert, adapté et illustré par Bruno Munari, artiste italien à la fois graphiste, designer, peintre et auteur de livres pour enfants, suivie d’un atelier créatif autour du conte. Enfants à partir de 6 ans – sur inscription – durée 1h30

Atelier artistique

Lecture du conte “Cappuccetto Verde”, le petit chaperon vert, adapté et illustré par Bruno Munari, artiste italien à la fois graphiste, designer, peintre et auteur de… animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/ Enfants à partir de 6 ans – sur inscription – durée 1h30

Atelier artistique

Lecture du conte “Cappuccetto Verde”, le petit chaperon vert, adapté et illustré par Bruno Munari, artiste italien à la fois graphiste, designer, peintre et auteur de livres pour enfants, suivie d’un atelier créatif autour du conte. Rânes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rânes Autres Lieu Rânes Adresse Ville Rânes lieuville Rânes Departement Orne

Rânes Rânes Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ranes/

Atelier Mare à bouts de ficelle Rânes 2022-05-21 was last modified: by Atelier Mare à bouts de ficelle Rânes Rânes 21 mai 2022 Orne Rânes

Rânes Orne