Tréméven Tréméven Côtes-d'Armor, Tréméven Atelier marche et respiration Tréméven Tréméven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréméven

Atelier marche et respiration Tréméven, 31 août 2021, Tréméven. Atelier marche et respiration 2021-08-31 – 2021-08-31

Tréméven Côtes d’Armor Tréméven Falaises d’Armor et Respiration Tonique vous proposent une balade pour aller mieux! Une sorte de yoga en marchant avec des exercices de respiration pour apaiser les tensions.

Réservation à l’Office de Tourisme au 02 96 70 12 47. 5€ et gratuit moins de 10 ans. Rendez-vous à la chapelle Saint-Jacques. +33 2 96 70 12 47 Falaises d’Armor et Respiration Tonique vous proposent une balade pour aller mieux! Une sorte de yoga en marchant avec des exercices de respiration pour apaiser les tensions.

Réservation à l’Office de Tourisme au 02 96 70 12 47. 5€ et gratuit moins de 10 ans. Rendez-vous à la chapelle Saint-Jacques. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréméven Autres Lieu Tréméven Adresse Ville Tréméven lieuville 48.6743#-3.02922