Le Centre Social et Culturel à Lassigny organise un atelier de destination marche avec bâtons de 4 séances. Ouvert aux personnes souhaitant s'initier à la marche avec bâtons. Cette forme de pratique se révèle très bénéfique pour la santé physique et mental. Les bâtons sont prêtés à chaque séance. Inscriptions et passe sanitaire obligatoire.

