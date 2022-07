Atelier maracas, initiation de danse et concert forro!!! Curnier Curnier Catégories d’évènement: Curnier

Drôme

Atelier maracas, initiation de danse et concert forro!!!

Stade de Curnier Curnier Drôme

2022-07-22 17:00:00 – 2022-07-22 23:00:00

Drôme Curnier 17h/18h30 : Atelier de fabrication de maracas pour les enfants (sur inscription)

20h: Initiation à la Danse Forro (tout public)

21h: Concert de « Forro de 4 Tokes »

Buvette et petite restauration sur place assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr +33 4 75 27 45 39 https://animationsociale.jimdo.com/ Curnier

