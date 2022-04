Atelier – Maquille-toi comme une Drag Queen ! Bibliothèque Louise Michel Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier – Maquille-toi comme une Drag Queen ! Bibliothèque Louise Michel, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit

Vous l’avez réclamé, rêvé, attendu … les Drag Queens du collectif Paillettes l’ont fait ! Rejoins-les pour l’Atelier « maquille-toi comme une Drag Queen » par Tata Foxie et La Déliche. Viens apprendre tous les tips et les secrets d’une métamorphose, deviens cette créature fabuleuse, révèle la diva intérieure qui est en toi ! Cet atelier se clôturera par une lecture des fabuleuses et inégalables La Déliche et Tata Foxie, la chance ! *Suivi d’un défilé si le coeur t’en dit (amène ta plus flamboyante chevelure, ta jolie robe et tes souliers à talons!) *Lecture de contes pour enfants petits et grands à 16h45 Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

Contact : 01 58 39 32 10 bibliotheque.louise-michel@paris.fr

