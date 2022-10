Atelier maquillage, vide dressing et relooking Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Atelier maquillage, vide dressing et relooking

Bénodet, 21 octobre 2022

Finistre Bénodet Look’& votre image et Sublimez Vous se mobilisent pour octobre rose. Vide dressing et relooking : vendredi 21 octobre de 14h à 20h

Atelier de maquillage spécial yeux proposé par Look’& votre image : samedi 22 octobre à 10h et à 14h +33 6 61 42 78 72 http://looketvotreimage.fr/?fbclid=IwAR0a5f4kPJ2kGpnlxhlGCSUKa8JAtkccq3NPXgSqhWk7zw5sS6DUhwOVGcA Bénodet

