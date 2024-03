Atelier maquillage La Petite Surface Epicerie Cantine Vexin-sur-Epte, jeudi 4 avril 2024.

Atelier maquillage La Petite Surface Epicerie Cantine Vexin-sur-Epte Eure

La Petite Surface (épicerie cantine à Tourny Vexin-sur-Epte) organise une après-midi make-up animée par Patricia.

Au programme :

– Définition de votre carnation de peau et des produits à utiliser

– Tri de votre trousse de maquillage

– Définition de votre morphologie (format du visage, yeux…), de vos couleurs, de vos besoins

– Définition et conseil sur la ligne de sourcil, sur le choix du produit de maquillage pour le teint

– Prise en main des outils, des produits et des couleurs

– Séance de maquillage sur un côté du visage par la maquilleuse en avançant étape pas étape et e expliquant. Puis se sera à vous d’exécuter de l’autre côté.

Les produits et le matériel sont fournis sauf crème du jour, démaquillant (à apporter). Veuillez aussi apporter votre trousse de maquillage si vous en avez une.

Tarif 35€

Informations et réservation au 02 32 52 31 67

La Petite Surface (épicerie cantine à Tourny Vexin-sur-Epte) organise une après-midi make-up animée par Patricia.

Au programme :

– Définition de votre carnation de peau et des produits à utiliser

– Tri de votre trousse de maquillage

– Définition de votre morphologie (format du visage, yeux…), de vos couleurs, de vos besoins

– Définition et conseil sur la ligne de sourcil, sur le choix du produit de maquillage pour le teint

– Prise en main des outils, des produits et des couleurs

– Séance de maquillage sur un côté du visage par la maquilleuse en avançant étape pas étape et e expliquant. Puis se sera à vous d’exécuter de l’autre côté.

Les produits et le matériel sont fournis sauf crème du jour, démaquillant (à apporter). Veuillez aussi apporter votre trousse de maquillage si vous en avez une.

Tarif 35€

Informations et réservation au 02 32 52 31 67 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:30:00

fin : 2024-04-04 17:30:00

La Petite Surface Epicerie Cantine 11 route du Chesnay

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie

L’événement Atelier maquillage Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération