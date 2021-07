Corbeil-Essonnes Arcel Corbeil-Essonnes, Essonne Atelier maquillage SFX Arcel Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

Atelier maquillage SFX

Arcel, le vendredi 20 août à 14:00

Arcel, le vendredi 20 août à 14:00

L’atelier permettra aux participant·es d’apprendre à faire du faux sang et des « blessures » à l’aide d’une pâte facile à faire. Tout cela sera réalisé avec des ingrédients du quotidien. Les participants reproduiront sur leurs propres corps, ou sur un camarade, les indications transmises par l’intervenant.e. L’exercice a pour objectif également de pouvoir être facilement reproduit.

Inscription obligatoire. Atelier limité à 20 participants.

Atelier permettant d'apprendre à faire du maquillage d'effets spéciaux. Arcel 15 place Léon Casse 91100 Corbeil-Essonnes

2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T17:00:00

2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T17:00:00

