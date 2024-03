Atelier Maquillage et jeux O2 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, mercredi 20 mars 2024.

Atelier Maquillage et jeux Venez profiter d’un moment portes ouvertes privilégié au sein de notre belle agence ! Amusement et plaisir garantit pour petits et grands Mercredi 20 mars, 14h30 O2 La Ferté-Bernard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

Dans la cadre de la semaine de la petite enfance, nous vous proposons de venir nous rencontrer. Votre enfant pourra repartir avec un joli maquillage ou bien peut simplement venir faire une partie de mémory géant et autres jeux. Les portes vous serons grandes ouvertes !

O2 La Ferté-Bernard 17 rue de Paris 72400 La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire