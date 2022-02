Atelier Maquillage Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Atelier Maquillage Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

2022-03-16

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Apprenez à maquiller vos enfants ! Carnaval approche, vous souhaitez participer à cette manifestation en faisant impression !

L’association Seconde Mi-temps organise une formation au maquillage de carnaval, ouverte à tous. Tout public et enfants de 2 à 12 ans. +33 3 26 26 94 26 Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

