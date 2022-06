Atelier maquette : terrain de jeu & piscine, 18 août 2022, .

Atelier maquette : terrain de jeu & piscine



2022-08-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-18 16:00:00 16:00:00

C’est l’été au Pavillon ! Viens jouer les apprentis architectes et réalise la maquette d’un terrain de jeu fantastique ou d’une piscine extraordinaire.

Au Pavillon, tu trouveras plein de livres pour t’inspirer et les matériaux pour construire selon tes envies.

À partir de 8 ans. Inscription sur Hello Asso.

Fermeture estivale du 1er au 16 août, ré-ouverture mercredi 17 août à 13h.

D’autres ateliers et balades sont proposés cet été, découvrez la programmation sur le site du Pavillon.

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-18-08-atelier-maquette-terrain-de-jeu-et-piscine

