ATELIER MAQUETTE P’TIT MOUSSE La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

ATELIER MAQUETTE P’TIT MOUSSE La Turballe, 20 avril 2022, La Turballe. ATELIER MAQUETTE P’TIT MOUSSE Port de La Turballe Musée Maison de la Pêche La Turballe

2022-04-20 – 2022-04-20 Port de La Turballe Musée Maison de la Pêche

La Turballe Loire-Atlantique Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite !

Deux niveaux sont proposés dans le même atelier :

Un Atelier Tout P’tit Mousse réservé aux enfants de 4 à 6 ans

Un Atelier P’tit Mousse réservé aux enfants de 6 à 12 ans Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite !

Deux niveaux sont proposés dans le même atelier :

Un Atelier Tout P’tit Mousse réservé aux enfants de 4 à 6 ans

Un Atelier P’tit Mousse réservé aux enfants de 6 à 12 ans Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com Port de La Turballe Musée Maison de la Pêche La Turballe

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Port de La Turballe Musée Maison de la Pêche Ville La Turballe lieuville Port de La Turballe Musée Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

ATELIER MAQUETTE P’TIT MOUSSE La Turballe 2022-04-20 was last modified: by ATELIER MAQUETTE P’TIT MOUSSE La Turballe La Turballe 20 avril 2022 La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique