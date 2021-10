Menton Hôtel Lemon Alpes-Maritimes, Menton Atelier Maquette pour enfants à la découverte de l’architecture Hôtel Lemon Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

A la découverte de l’architecture, les enfants pourront imaginer et réaliser un quartier à l’aide de boîte en carton. Le Matériel pour les ateliers sera fourni, plusieurs boîtes de feutres et crayons de couleurs pourront être utilisées individuellement et nettoyés entre chaque séance.

Entrée libre, passeport sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture Hôtel Lemon 10 rue Albert 1er, 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00

