Atelier Maquette | Les enfants construisent la ville

2021-10-27 14:00:00 – 2021-10-27 15:30:00

Caen 14000 Viens construire la ville dont tu rêves dans une maquette géante.

Sur, ou sous l’eau, à la montagne, dans les airs, cette ville de carton aux 1000 facettes continuera à évoluer pendant toutes les vacances d’automne. À toi de venir l’inventer !

De 3 à 12 ans.

Manipulation en autonomie avec encadrement. Matériel mis à disposition.

