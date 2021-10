Montreuil Stk architecture Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier maquette: Imaginons ensemble le quartier de demain ! Stk architecture Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Comment imaginer le vivre ensemble de demain tout en respectant notre planète ? C’est la grande question que se pose les architectes d’ aujourd’hui. Avec ton aide, nous allons pouvoir définir les besoins d’un nouveau quartier. Ce sera l’occasion pour toi de découvrir l’architecture écologique, bioclimatique et les matériaux biosourcés. A vos maquettes et dessins, nous allons construire le quartier de demain !

Venir accompagné des parents. Invitation à apporter du petit matériel : une paire de ciseaux, des cartons d’emballage propres, colle etc. …

