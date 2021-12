Atelier Maquette FabLab BEN, 21 décembre 2021, Bègles.

Atelier Maquette

FabLab BEN, le mardi 21 décembre à 18:00

Qui n’a jamais rêvé de construire son propre vaisseau spatial ? N’a jamais été émerveillé·e face à la méticulosité des maquettes architecturales et autres paysages fantastiques ? Ce mardi au FabLab BEN, venez rencontrer maquettistes, modélistes et plus encore ! Effet wahou garanti en les écoutant parler de leur passion, leur processus créatifs et leur précision ! Vous êtes un·e as de la maquette ? Venez partager vos réalisations avec nous lors de ce moment d’échange et de convivialité !

Entrée libre sans inscription

Retrouvez nous pour les ateliers du mardi, un rendez-vous professionnel bimensuel durant lequel des expert·e·s et passionné·e·s viendront partager leurs savoirs et savoir-faire !

FabLab BEN 13 Rue Calixte Camelle 33130 BEGLES Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T18:00:00 2021-12-21T20:30:00