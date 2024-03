Atelier maquette de bateau P’tit Mousse Musée Maison de la Pêche La turballe, mercredi 10 avril 2024.

Atelier maquette de bateau P’tit Mousse Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite ! Deux niveaux sont propo… 10 avril – 26 juin, les mercredis Musée Maison de la Pêche Atelier: 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T11:00:00+02:00 – 2024-04-10T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:00:00+02:00

Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite !

Deux niveaux sont proposés dans le même atelier :

Un Atelier Tout P’tit Mousse réservé aux enfants de 4 à 6 ans

Un Atelier P’tit Mousse réservé aux enfants de 6 à 12 ans

L’atelier ne nécessite pas d’acompagnateur

Musée Maison de la Pêche Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-maquette-de-bateau-p-tit-mousse-la-turballe.html »}]

JEUNESSE LOISIRS