Ganges Hérault Le centre socioculturel l’Agantic propose un atelier parents-enfants pour le plaisir de faire ensemble. Au programme de ce mercredi 16 mars : Atelier manuel sur la thématique du Crayon masqué pour mardi gras ! Places limitées. Adhésion à l’association nécessaire pour participer.

