Atelier manuel avec une encre végétale et calame LA FONTAINE DU DY ( Salle de réception et gîtes à 13 km de Fontainebleau) Moret-Loing-et-Orvanne, dimanche 26 mai 2024.

Atelier manuel avec une encre végétale et calame Fête de la Nature 2024 à la Fontaine du Dy (77) Dimanche 26 mai, 12h00

Après une balade introductive sur les plantes locales, vous apprendrez à les reconnaître et à les utiliser de façon raisonnée. Avec Nathalie, fabriquez vos propres encres colorées ou vos encres noires avec les différents colorants dans plantes, testez les couleurs au moyen de calames et repartez avec une recette préférée.

Activité par Nathalie LEVY, Paysagiste et guide nature.

Durée : 1h30

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-5

LA FONTAINE DU DY ( Salle de réception et gîtes à 13 km de Fontainebleau) Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne IDF

