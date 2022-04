Atelier “Manipuler les images et photos” EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier "Manipuler les images et photos"

du jeudi 12 mai au vendredi 20 mai à EPN – Médiathèque Louis Aragon

**Présentation** —————- Un module de 4 séances pour découvrir les différentes techniques de retouche et de montage photos afin d’embellir vos images et de les agrémenter de textes, de dessins ou encore de changer les décors. **En savoir plus** —————— _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques_ _Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur._ **Localiser** ————-

sur inscription, gratuit

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l ‘appropriation des usages et des outils numériques. EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:00:00

