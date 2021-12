Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Atelier « Manipuler les images et photos » EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 à EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Toutes les techniques de base de la prise de vue et de la retouche photo vous seront présentées au cours de ce module de 6 séances pour embellir vos photos. Cet atelier est proposé en partenariat avec la médiathèque Louis Aragon et en lien avec l’exposition basée sur l’ouvrage «Futurs antérieurs» : la rétrospective de 40 ans de création de Jacqueline Salmon. L’artiste revisite ses différentes séries pour les tisser entre elles et mettre en avant les problématiques qu’elle continue d’explorer : les questions de l’espace, de l’écriture et de l’archive. _Apprendre, comprendre, créer et échanger_ _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques._

sur inscription, gratuit

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l ‘appropriation des usages et des outils numériques. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T12:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T12:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T12:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T12:00:00

